Neues Autohaus in Saarbrücken Hyundai sieht viel Potenzial auf saarländischem Automarkt

Das „moderne Zeitalter“ ist am vergangenen Samstag in der Untertürkheimer Straße im Saarbrücker Industriegebiet Süd angebrochen. Die Kaiserslauterner Torpedo-Autohandelsgruppe hat dort ihren fünften Standort für die koreanische Marke Hyundai in Betrieb genommen. Der Name des asiatischen Autoherstellers steht nämlich übersetzt etwa für „modernes Zeitalter“.