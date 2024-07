Ambitioniertes Ziel Neuer HWK-Chef will 5000 Ausbildungsplätze und macht jungen Leuten ungewöhnliches Angebot

Helmut Zimmer ist ein ungeduldiger Mensch. Seit knapp zwei Wochen ist er Präsident der Handwerkskammer (HWK) Saarland und will unbedingt erreichen, dass sich bis zum Beginn des Ausbildungsjahres am 1. August noch mehr junge Menschen für eine Lehre in einem der rund 90 Handwerks-Berufe entscheiden. Daher schaltet Zimmer in den kommenden Wochen den Turbo ein.