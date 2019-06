Saarbrücken Wer einen neuen Job sucht, kann sich am morgigen Donnerstag von 10 bis 17 Uhr beim „Jobbing Center“ im Saarbrücker C&A-Haus umfassend informieren.

Über 100 Arbeitgeber stellen sich bei der Jobmesse vor. Sie wird von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) und dem Saarland-Marketing organisiert. Zielgruppen sind Schüler und Studenten, die ins Arbeitsleben starten wollen, aber auch Fachkräfte, die über einen Jobwechsel nachdenken. Messebesucher können sich nicht nur an Ständen und in Vorträgen informieren, sondern sich auch in Speed-Dating-Runden präsentieren und Bewerbungsmappen checken lassen.