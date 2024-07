Wenn der Kleiderkauf zur Qual wird Kleiderberge beim Einkaufen – wie Unternehmen gegen rücksichtsloses Kundenverhalten vorgehen

Saarbrücken · Achtlos in die Kabine geworfene Kleidung. Der nächste Kunde wirft Teile dazu, die er nach dem Anprobieren nicht kaufen will. Gerade große Bekleidungsketten wie H&M, Primark und New Yorker leiden unter solchen Kleiderbergen. Und die Unternehmen gehen unterschiedlich dagegen vor.

30.07.2024 , 18:22 Uhr

Einkauf in einer der großen Modehäuser wird für viele zur Herausforderung. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen