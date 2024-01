Kreislaufwirtschaft am Bau Klimaschutz durch Baustoff-Recycling – Zu Besuch bei Firma Omlor in Homburg

Homburg · Die Baustoffindustrie gilt nicht als besonders nachhaltig. Dabei tut sich einiges in der Branche in Sachen Kreislaufwirtschaft. Zum Beispiel beim Recycling von Bauabfällen. Das Problem: die geringe Nachfrage nach rezyklierten Ersatzbaustoffen. Ein Besuch beim Baustoffproduzenten Omlor in Homburg.

12.01.2024 , 08:00 Uhr

Willi Müller, Leiter des Bauschutt-Recyclings bei der Homburger Baustoffe-Firma Omlor (links), und sein Chef Christoph Kopper vor einer Betonschutt-Halde auf dem Firmengelände. Foto: Esther Brenner

Das Gelände der Firma Omlor im Homburger Industriegebiet gleicht einem Sandkasten für Riesen. Sand-, Kies- und Gesteinshaufen, meterhohe Berge aus Bauschutt liegen dort, um entweder zerkleinert, gesiebt oder geschreddert zu werden. Oder aber – im ungünstigsten Fall – auf einer Deponie zu landen, wenn gar nichts mehr aus ihnen rauszuholen ist. Zum Beispiel, wenn Bauschutt aus vielen unterschiedlichen Materialien vermischt mit Plastik- und Metallteilen angeliefert wird. „Der ist dann in der Regel so kontaminiert, dass wir ihn nicht recyceln können oder nur mit sehr hohem Aufwand, was sich dann nicht rechnet“, erklärt Christoph Kopper, Geschäftsführer der Firma Alois Omlor. Ansonsten ist Bauschutt wertvoll.