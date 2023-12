Industrie in der Krise Massiver Stellenabbau in Homburg: Michelin ist erst der Anfang

Es gibt eine bekannte Reifenmarke, da hüpft als Symbol ein hannoversches Pferdchen herum, Continental genannt und ehemals urdeutsch. In Deutschland produziert Conti schon lange nicht mehr, in einem Hauruck-Verfahren wurde schon vor über 15 Jahren die komplette Produktion ins billigere Ausland verlegt. Wer in Deutschland noch großflächig Reifen produziert, ist hingegen das französische Unternehmen Michelin.