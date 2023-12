Industrie in der Krise Massiver Stellenabbau in Homburg: Warum Michelin erst der Anfang ist

Dass Michelin bis jetzt überhaupt noch Reifen in Deutschland produziert hat, fällt dabei gerne unter den Tisch. Ford ist weg, ZF baut ab, jetzt geht Michelin. Das Saarland war im 19. Jahrhundert eine der ersten Industrie-Regionen in Deutschland, nun ist es wohl das erste beim Abstieg in ein deindustrialisiertes Paradies. Die Bedeutung der Industrie-Arbeitsplätze für unseren Wohlstand werden so manche erst erkennen, wenn sie alle weg sind. Michelin ist erst der Anfang.