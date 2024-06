Wasser mit Sonnenstrom spalten Mit dieser besonderen Technik will Bosch seine Zukunft im Saarland sichern

Mainz/Saarbrücken · In der Metallindustrie in Deutschlands Mitte wird über die Zukunft nachgedacht. Was drei Firmen bei einem Kongress in Mainz an digitalen Lösungen präsentierten, die den Erfolg sichern sollen.

12.06.2024 , 08:00 Uhr

Die Wasserstofftankstelle im Bosch-Werk Homburg. Künftig soll dort der Wasserstoff selbst hergestellt werden. Mittels Spaltung von Wasser mit Sonnenstrom. Foto: Bosch

Von Lothar Warscheid