Ministerpräsidentin Rehlinger besucht Werk in Homburg Bosch will mehrere Milliarden Euro in Wasserstoff-Infrastruktur investieren

Das Bosch-Werk in Homburg verfügt schon heute über mehrere Photovoltaik-Anlagen. Dort wird der Sonnenstrom gewonnen, der grünen, weil umweltfreundlich erzeugten Wasserstoff herstellen kann, indem er in einem Elektrolyseur Wasser in seine Bestandteile Wasser- und Sauerstoff aufspaltet. Die bei Bosch aufgebaute Anlage besteht darüber hinaus aus einem Speicher, einem Verdichter einer Tankstelle und einer dezentralen Brennstoffzelle. In dieser wird die Energie des Wasserstoffs mithilfe eines chemischen Verfahrens in Strom umgewandelt, und am Ende entsteht wieder Wasser. Dieses Bosch-Kompetenzzentrum Wasserstoff wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit einer Million Euro gefördert. Wissenschaftlicher Begleiter ist das Saarbrücker Institut für Zukunftsenergiesysteme (IZES).