Sinkende Produktionszahlen : Bosch rechnet mit weiterem Stellenabbau in Homburg

Homburg Der weltweite Rückgang in der Pkw-Produktion und der Nachfragerückgang beim Diesel machen dem Bosch-Werk in Homburg zu schaffen. Beides führe dazu, dass das Dieselwerk weniger ausgelastet sei als geplant, sagt Unternehmenssprecher Timm Stegentritt.

Nach dem Abbau von 400 Stellen im Jahr 2018 und 200 weiteren im vergangenen Jahr wird sich der Abbau in diesem Jahr voraussichtlich fortsetzen, sagt Stegentritt. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben, stattdessen biete das Unternehmen Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen an. Ebenso seien auch 2020 wieder Schließtage vereinbart worden. Zurzeit arbeiten in Homburg 3800 Mitarbeiter.

Der Konzern will in den nächsten Jahren auf alternative Antriebe setzen. Deshalb will Bosch nach eigenen Angaben in diesem Jahr 500 Millionen Euro in die Elektromobilität einschließlich der Brennstoffzelle investieren. Drei wichtige Komponenten für die Brennstoffzelle werden zurzeit in Homburg erprobt und zur Serienreife gebracht. Allerdings, sagt Stegentritt, werden die neuen Antriebe den Verlust der Arbeitsplätze im Dieselsektor nicht ausgleichen können.