Holz als Mangelware : Wie sich die Holzkrise im Saarland auswirkt

Saarbrücken/Mainz Den Baumärkten und Handwerksbetrieben geht das Holz aus, Kunden verschieben Aufträge, Waldbesitzer ringen mit Sägewerken um höhere Preise. Ein saarländischer Zimmerer und Dachdeckermeister berichtet von der problematischen Situation.

Gründe für die aktuelle Situation sind nach Ansicht des saarländischen Waldbesitzerverbandes eine enorme Nachfrage aus Asien und den USA, der Niedrigzins, der Bauboom und die Eigeninitiative von Heimwerkern in der Corona-Pandemie. „Das ist eine Verkettung von ganz vielen Ursachen“, meint Geschäftsführer Wolfgang Pester. Außerdem hätten Waldbesitzer in den vergangenen Jahren überhaupt keine andere Wahl gehabt, als Holz zu exportieren, „weil die Sägewerke die Preise so nach unten gedrückt haben“. Seit 2018 litten Waldbesitzer unter niedrigen Verkaufspreisen. Sie sind laut Pester um 75 Prozent gefallen, erst seit vier Wochen zögen sie wieder an. Von einst 90 Euro pro Kubikmeter seien sie bis auf 25 Euro gesunken, aktuell lägen sie im Saarland bei 60 bis 70 Euro.