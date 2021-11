Knapp 50 Prozent heizen mit Öl : Hohe Preise bei Heizöl: Warten oder sofort kaufen? Was Experten raten

Saarbrücken Die Heizölpreise kennen seit langem nur eine Richtung: steil nach oben. 100 Liter kosten derzeit knapp 90 Euro – bei einer Abnahmemenge von 3000 Liter. Das wirft für Hausbesitzer und Mieter viele Fragen auf. Hier einige Antworten.

Experten raten, nicht mehr länger zu warten und sich jetzt mit Heizöl für die kalte Jahreszeit einzudecken. „Die Verbraucher sollten mindestens die Menge kaufen, die sie sicher über den Winter bringt“, rät eine Sprecherin des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH). Der Verband erwartet in nächster Zeit „keinen starken Preisverfall“. Das Ölpreis-Vergleichsportal Esyoil geht derzeit eher von einer Verschnaufpause bei den Preissteigerungen aus. Der Geschäftsführer des St. Ingberter Händlers Heizöl Steffen, Ralf Krill, sieht ebenfalls kaum Entspannung am Markt.

Nach Angaben des VEH wird bei Heizöl derzeit eine CO 2 -Steuer von 7,884 Cent pro Liter (inklusive Mehrwertsteuer erhoben). „Im kommenden Jahr werden diese inklusive Mehrwertsteuer auf zirka 9,6 Cent pro Liter steigen“, so der Verband.

Derzeit stößt ein begrenztes Angebot an Erdöl auf eine steigende Nachfrage. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr um durchschnittlich 5,5 Millionen Barrel (Fass, 159 Liter) pro Tag zulegen wird. Das sind 300 000 Barrel mehr als zuvor prognostiziert. Auf der anderen Seite können sich die Allianz der 23 wichtigsten Ölförderländer (Opec+) seit Monaten nicht auf höhere Fördermengen einigen. Für November haben sie lediglich zugesagt, dass sie die Förderung um 400.000 Barrel pro Tag anheben werden. Hinzu kommt, dass Wirbelstürme in den USA die Förderung im Golf von Mexiko schwer in Mitleidenschaft gezogen haben. In Zeiten von Corona wurde auch weniger investiert. So reduzierten die US-Frackingfirmen „die Anzahl ihrer vorbereiteten Bohrlöchern und erschließen weniger neue“, heißt es bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI). Beim Fracking werden ölhaltige Schichten aufgebrochen und das Öl mit hohen Druck aus dem Gebirge gepresst.