HTW-Modell der Studienvorbereitung „Prep-For-Study“ Hochschul-Projekt soll talentierte junge Menschen aus aller Welt in die Region bringen

Yiang Li (23) stammt aus China, Aymar Kesse (17) von der Elfenbeinküste und Ayoub Lamine (23) aus Marokko. Sie leben seit Oktober in Saarbrücken. Ihnen ist gemeinsam, dass sie im Saarland an einem neuen Format der Studienvorbereitung teilnehmen. „Prep-For-Study“ heißt dieses Programm, das die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) angestoßen hat. Für Inhalt und Organisation dieses neuen Formats eines einjährigen Studienkollegs ist das HTW-Institut Fitt zuständig. Die Initiative stieß Präsident Professor Dieter Leonhard an. „Mit Prep-for-Study tragen wir zur Internationalisierung der Hochschule bei und bringen talentierte junge Menschen in die Region“, wirbt er.