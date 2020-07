Pläne für Stahlbranche kommen spät : Die Uhr tickt – seit Langem

Natürlich klingt das, was Wirtschaftsminister Altmaier am Mittwoch vorgestellt hat, zunächst einmal gut.

Doch bei genauerem Hinschauen bleibt vieles offen: Wie etwa sollen Schutzzölle aussehen, die Freihandelsabkommen und WTO-Regeln respektieren? Wie ein Subventionsprogramm, das die EU-Beihilferegeln nicht verletzt? Und werden jene Mitgliedsstaaten, die keine eigene Stahlindustrie besitzen, wirklich zustimmen, CO 2 -Zertifikate an die Branche zu verschenken? Auf all diese Fragen bietet Altmaiers Konzept keine Antwort.