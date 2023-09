Regionaler Leitartikel Das Heizungsgesetz ist Murks und wird die Wohnungskrise verschärfen

Auch die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), auch bekannt als Heizungsgesetz, das an diesem Freitag im Bundestag verabschiedet werden soll, ist Murks. Zwar dürfen die Hausbesitzer bis auf weiteres konventionelle Gas- oder Ölheizungen einbauen, bis in den Städten und Gemeinden die kommunale Wärmeplanung steht. Das soll spätestens bis Mitte 2028 der Fall sein. Doch dann geht die Hektik, die Anfang des Jahres ausbrach, wieder los. Zumal diese Wärmeplanung nicht rechtsverbindlich ist. Sollte die Kommune feststellen, dass in einem Wohnquartier der Aufbau eines Fernwärmenetzes sinnvoll sei, hat der dort wohnende Bürger nicht das Recht, einen solchen Anschluss zu verlangen. Er bleibt auf sich selbst gestellt.