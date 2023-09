Heizöl, Pellets, Brennholz und Co. Achtung, rechtzeitig ans Heizen denken – bei einem Brennstoff werden Engpässe erwartet

Noch denkt man bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen nicht so sehr an die Heizperiode. Doch die kommt unweigerlich und das kann schneller gehen, als man vermutet. Deshalb sollten sich die Verbraucher auch frühzeitig mit den von ihnen benötigten Brennstoffen eindecken. Aber sind Heizöl, Pellets, Briketts oder Brennholz auch in ausreichendem Maß verfügbar oder müssen Lieferzeiten in Kauf genommen werden? Und wann ist der günstigste Termin für die Bestellung?