Bis zu 2000 Euro möglich Von wegen einfach und unbürokratisch – was Sie für den Antrag auf Heizkostenzuschuss brauchen

Beispiel: Wer im vergangenen Jahr 2500 Liter Heizöl zu einem Preis von 3650 Euro getankt hat, also pro Liter 1,46 Euro bezahlt hat, der bekommt keine Erstattung. Laut der Berechnungsformel würde die Erstattung in dem Fall bei 80 Euro liegen, also unter dem Mindestbetrag von 100 Euro. Über den Onlinerechner auf der Antragsseite kann ermittelt werden, ob sich ein Antrag überhaupt lohnt.