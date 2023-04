Privathaushalte Heizkostenhilfe ab 8. Mai im Saarland beantragen – Zuschüsse für 260 000 Wohnungen möglich

Wenn die Privathaushalte ab 8. Mai an den Start gehen, kommt auf das Energieministerium eine Menge Arbeit zu. Rein theoretisch könnten 260 000 Anträge gestellt werden. So viele Wohnungen werden im Saarland nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit Heizöl, Kohle und den diversen Holzvarianten beheizt. Sie befinden sich in 190 000 Häusern.