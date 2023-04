„Leute wollen noch schnell Gas einbauen“ Heizungsbauer im Saarland berichten von Ansturm auf Gasheizung

St Ingbert/Bliestal · Viele im Saarland heizen noch immer mit Öl und Gas. Ab 2024 greifen neue Regeln, was den Einbau solcher Heizungen anbelangt. Heizungsbauer in der Region sind schon jetzt an der Grenze der Belastbarkeit. Was ihre Kunden verstärkt nachfragen – und was sie diesen empfehlen.

12.04.2023, 19:36 Uhr

Liborio Cordaro installiert gerade eine neue Gasheizung. Viele Hauseigentümer in der Region setzen auf die bewährte Technik, um für die nächsten Jahre eine sichere Heizquelle zu haben. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott

Der Gasheizung will die Ampel-Regierung den Hahn abdrehen. So jedenfalls die aktuelle Mehrheitslage. In absehbarer Zeit sollen alle Gasheizungen verschwinden, alternative Heizsysteme sollen ihren Platz einnehmen. Die nun ins Spiel gebrachte Technologieoffenheit lässt Alternativen zu Wärmepumpen. Bloß, was machen St. Ingberter, die genau jetzt eine neue Heizung brauchen, oder wenn sie fürchten, dass ihre fossil versorgte Heizung in absehbarer Zeit schwächeln wird? Wie ist die Stimmung bei den Hauseigentümern, und wie kommen Heizungsbauer damit zurecht? Ein spannendes Thema, wie wir bei unseren Recherchen erfuhren.