Pro & Contra Hausaufgaben abschaffen? Diese Grünen-Forderung ist symptomatisch für unsere Zeit

Diese Ampel-Regierung, die in Wirklichkeit eine zutiefst rot-grüne Regierung darstellt, ist dabei, Deutschland in eine Spaßgesellschaft zu verwandeln. Was dabei herauskommt, ist eine Generation Z, die mit acht Stunden Arbeit am Tag überfordert ist und 30 Tage bezahlten Urlaub zu wenig findet. Gleichzeitig versorgt unsere Bundesregierung immer mehr Menschen mit Bürgergeld, ohne dass diese dafür in die Pflicht genommen werden. Kinder, die als Berufswunsch Hartz IV angeben, sind die Folge.