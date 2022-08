Hanspeter Georgi wird heute 80 : Nach Ford-Desaster: Früherer Saar-Wirtschaftsminister mit neuartigem Vorschlag

Der ehemalige Wirtschafts-, und Arbeitsminister Hanspeter Georgi in der Regierungszeit von Peter Müller macht sich auch mit 80 Jahren viele Gedanken um das Saarland. Foto: H. Georgi

Saarbrücken Hanspeter Georgi (CDU) wird am Mittwoch 80 Jahre alt. Was der ehemalige Wirtschafts- und Arbeitsminister den Saarländern rät, warum er Anke Rehlinger (SPD) und ihrer Regierung sehr viel zutraut – und was er von Ford fordert.