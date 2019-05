Strukturwandel im Saarland : Saar-Regierung drängt auf Tempo bei Kohlehilfen

Saarbrücken Die Landesregierung verlangt vom Bund im Zuge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung schnell konkrete Hilfszusagen für das Saarland. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) haben entsprechende Forderungen in einem Brief an die Bundesregierung formuliert.