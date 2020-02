Richtfest für neue Gebäude : Leffer investiert zehn Millionen in Dudweiler

Das Leffer-Gelände in Dudweiler ist 1150 000 Quadratmeter groß. Am Freitag wurde für das Verwaltungsgebäude (klein links) und ein Sozialgebäude (gegenüber, Mitte) Richtfest gefeiert. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Das 1946 gegründete Stahl- und Apparatebau-Unternehmen baut ein Verwaltungs- und ein Sozialgebäude am Saarbrücker Standort.

Die Stahl- und Apparatebau-Firma Hans Leffer investiert an ihrem Standort in Saarbrücken-Dudweiler zehn Millionen Euro in ein neues Verwaltungs- und ein separates Sozialgebäude. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. „Im Sommer wollen wir einziehen“, sagt Geschäftsführer Andreas Leffer. Das Familienunternehmen, das von ihm in dritter Generation geführt wird, feiert im kommenden Jahr sein 75-jähriges Bestehen. 1946 wurde es von Hans Leffer als kleiner Instandsetzungs-Betrieb gegründet. Zu tun gab es genug. Der Zweite Weltkrieg war in Europa erst ein knappes Jahr zu Ende.