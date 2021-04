Kommentar : Eine sichere Bank in der Krise

Das Handwerk im Saarland zeigt, dass die Branche trotz Corona krisenfest ist.

In einer Zeit, in der sich wegen Corona viele Sorgen um die eigene Zukunft machen, setzt das saarländische Handwerk ermutigende Signale. Solche, die gerade jetzt aufhorchen lassen. So haben die Präsidenten der Saar-Handwerkskammer schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder auf etwas hingewiesen, das bis heute gilt: die Arbeitsplätze in den Handwerksbetrieben sind auch in Krisenzeiten sicher.