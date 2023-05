Trotz hoher Energie- und Materialpreise Darum schöpfen Handwerksbetriebe im Saarland wieder Hoffnung

Wegner bemängelt, dass die Transformation im Handwerk seiner Ansicht nach nicht so wahrgenommen werde wie in der Industrie. „Es ist wichtig, dass man seitens der Politik nicht nur den Strukturwandel in der Industrie sieht, sondern die Transformation auch im Mittelstand, im Handwerk fördert“, sagte er. „Wenn man sich überlegt, dass man, um Ford hier zu halten, eine Milliarde Euro ausgegeben hätte, und wenn man dann sieht, wie wir um Hilfen für die mittelständische Wirtschaft kämpfen, dann, glaube ich, muss der Fokus in Zukunft ein stückweit mehr auf das Handwerk gelegt werden.“