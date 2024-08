Verluste bei US-Konzern Krise bei Wolfspeed – neue Zweifel an Baustart der Chipfabrik in Ensdorf

Hinter einem Schlüsselprojekt der Transformation im Saarland, dem Bau einer Chipfabrik in Ensdorf, stehen offenbar neue Fragezeichen. Nach einem aktuellen Bericht des Handelsblatts muss der US-Konzern Wolfspeed wegen massiver Verluste im jüngsten Quartal kräftig sparen und kappt Investitionen. Im neuen Geschäftsjahr wolle Vorstandschef Gregg Lowe maximal 1,4 Milliarden Dollar für neue Werke und Maschinen ausgeben. Das sei etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr, so das Handelsblatt. Im nächsten Geschäftsjahr werde es dann noch einmal „drastisch weniger“ sein, kündigte Finanzvorstand Neill Reynolds der Zeitung zufolge in einer Analystenkonferenz an.