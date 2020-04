Blieskastel Die Hager Group hat ihren Produktionstopp in Grand Est und weiteren Standorten in Frankreich am Mittwoch aufgehoben. Auch in zwei italienischen Niederlassungen geht es trotz Corona-Krise weiter – unter „strengen Auflagen“.

Das Elektrotechnik-Unternehmen aus Blieskastel hatte Mitte März „verschärfte Präventionsmaßnahmen“ gegen das Coronavirus ergriffen. An den französischen Standorten Obernai, Bischwiller und Saverne in der saarländischen Nachbarregion Grand Est setzte Hager die Herstellung ebenso aus wie in Crolles und Annecy in der Region Auvergne-Rhône Alpes. Auch Logistik und Verwaltung pausierten. In Italien endete die Unterbrechung am Mittwoch sowohl in Arenzano als auch für die Logistik in Rivalta, wo die Produktion bereits am Dienstag wieder angefahren worden war.