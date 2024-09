Ansiedlung der Batteriefabrik Hält Batteriehersteller SVolt weiter am Standort Saarland fest?

Es ist ruhig um den chinesischen Batteriehersteller SVolt und dessen Pläne für das Saarland geworden. Zu ruhig? Jüngste Bedenken über ein mögliches Aus vor Baubeginn wurden im Mai dieses Jahres laut. Damals teilte der Konzern via Pressemitteilung mit, seine Standortstrategie neu bewerten zu wollen. Als Grund wurden „volatile Marktsituationen“ in der Autoindustrie genannt, weswegen SVolt Europe seinen „vertrieblichen Fokus erweitern“ werde. Im selben Atemzug machte das Unternehmen das Aus für den geplanten Standort Lauchhammer in Brandenburg publik. Die beiden Standorte im Saarland, in Heusweiler und in Überherrn, seien weiterhin in Planung, wie es in der Mitteilung hieß.