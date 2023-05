Starkregen, Überschwemmungen und ein Tornado Mehr als die Hälfte der Gebäude im Saarland nicht gegen Elementarschäden versichert

Am Standort sind knapp 1300 Mitarbeiter beschäftigt, erläutert Dirk Hermann, der Vorstandsvorsitzende der Saarland Versicherungen, beim Jahresgespräch am Donnerstag in den neuen Räumlichkeiten. Allerdings bietet der Gebäudekomplex nur etwa 770 Arbeitsplätze. „Es gibt nicht mehr meinen Arbeitsplatz, sondern einen Arbeitsplatz“, erklärt Hermann. Die Mitarbeiter entscheiden, welcher Raum, welcher Schreibtisch zu ihrer Tätigkeit an diesem Tag passt, und buchen sich einen passenden Platz über eine App. Überschneidungen habe es noch nicht gegeben. Die Anwesenheitsquote liege bei etwa 20 bis 30 Prozent wird beim Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten erläutert, der Rest arbeite aus dem Homeoffice.