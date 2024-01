Förderbescheid für grüner Stahl Habeck voll des Lobes: „Die Menschen im Saarland stehen zu dem, was sie sich vorgenommen haben“

Die Saarländer haben ihm offensichtlich gewaltigen Respekt eingeflößt. Erst verschaffen sich über Monate hinweg die Stahlarbeiter im Saarland mit zahlreichen Aktionen Gehör bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne). Und zu Beginn seiner Besichtigungs-Tour am Freitag zu mehreren saarländischen Unternehmen, die sich mit eigenen Entwicklungen an der Energiewende in Deutschland beteiligen, zeigen sie schon wieder klar, was sie wollen. Diesmal stehen die Bauern mit etlichen Dutzend Traktoren vor der Staatskanzlei.