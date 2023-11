Projekt grüner Stahl Habeck gibt Stahlproduktion im Saarland höchste Priorität

Ab 2027 soll im Saarland klimaneutraler grüner Stahl produziert werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist sich inzwischen auch sicher, dass das Vorhaben gelingt: „Das Projekt wird nicht am Geld scheitern.“ Es gehe nun noch um die Genehmigung aus Brüssel. „Die Europäische Kommission weiß um die Dringlichkeit, bei der Bundesregierung hat das Projekt höchste Priorität und ich sehe den großen Willen aller Beteiligten“, sagte der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler in der Regierung von Olaf Scholz (SPD) in einem Exklusiv-Interview mit der SZ. „Ich will, dass im Saarland weiter Stahl produziert wird. Ich will, dass es uns gemeinsam gelingt, die stolze Tradition der Stahlproduktion in die Zukunft zu führen.“ Dafür kämpften die Dillinger Hütte und Saarstahl sowie die Bundes- und Landesregierung gemeinsam in Brüssel.