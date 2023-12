Erwartungen in Dillingen und Völklingen Heute Habeck-Besuch mit Hochspannung erwartet – Kommt Förderbescheid für grünen Stahl?

Zur Informationsveranstaltung am Montagnachmittag in der Hermann-Neuberger-Halle werden über 3000 Stahlarbeiter erwartet. Alleine die Dillinger Belegschaft reist mit 17 Bussen an. Die Produktion an beiden Standorten ruht in dieser Zeit weitgehend. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Stefan Rauber als Chef der SHS Stahl-Holding Saar werden ebenfalls teilnehmen. Eingeladen hat der Konzern-Betriebsrat der SHS.