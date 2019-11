Solide Auftragslage : Saar-Handwerk weiterhin gut ausgelastet

Saarbrücken Die saarländischen Betriebe haben volle Auftragsbücher, finden aber kaum Fachkräfte. Beim Umsatz gab es leichte Einbußen.

„Wir müssen weiterhin mit einem Mangel an Facharbeitern leben“, sagte HWK-Hauptgeschäftsführer Arnd Klein-Zirbes. Ein Hochschul-Studium sei für 60 Prozent eines Jahrgangs nach wie vor die erste Option, „auch wenn wir eine wachsende Zahl junger Menschen davon überzeugen können, dass eine solide Handwerksausbildung womöglich die bessere Alternative ist“, meint Wegner. Darüber hinaus sei feststellbar, dass die Sogwirkung in die Industriebetriebe nachgelassen habe. In den vergangenen Jahren hätten die Handwerksunternehmen ihr Ausbildungsniveau zwar hochgehalten, „doch am Ende lockte die bessere Bezahlung in der Industrie“, erinnerte der HWK-Präsident. Seitdem sich vor allem die Autokonjunktur eintrübe und sich Nachrichten häuften, dass Arbeitsplätze in größerer Zahl abgebaut werden, „hat die Attraktivität nachgelassen“. Um die Mitarbeiter dauerhaft im Handwerk zu halten, „muss aber auch deren Bezahlung besser werden“, meint Klein-Zirbes. Dies sei jetzt schon zu beobachten. Mehr Entgelt schlage sich wiederum in höheren Handwerkerrechnungen nieder, „da viele Gewerke nach wie vor sehr personalintensiv sind“.