Kostenpflichtiger Inhalt: Offizielles Aus für Gusswerke Saarbrücken : Das Ende eines saarländischen Urgesteins

Nachdem die verbliebenen Mitarbeiter die letzten Maschinen abgebaut haben, sollen die Fabrikhallen im Saarbrücker Stadteil Brebach besenrein hinterlassen werden. Noch vor einem Jahr arbeiteten hier 1200 Menschen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei den Gusswerken Saarbrücken werden die Lichter am 30. Juni ein für alle Mal ausgehen. Der Niedergang hat sich lange abgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

Aus – keine Hoffnung mehr für die Gusswerke Saarbrücken, besser bekannt als Halberg Guss. Die Produktion von Motorblöcken und Zylinderköpfen aus Grauguss wird Ende Juni eingestellt, die letzten 240 Mitarbeiter nach Hause geschickt. 40 von ihnen können noch eine Zeit lang die Maschinen abmontieren, die meistbietend versteigert werden. Danach werden die Hallen besenrein hinterlassen. 264 Jahre saarländische Industriegeschichte am Fuße des Saarbrücker Halbergs sind dann zu Ende.

Bedrückt gehen die letzten Halberger gestern nach der Verkündung des Aus durch die schmale Pforte an Tor 1 – ein knapper Gruß zum Pförtner. Manche von ihnen haben dieses Tor 30 Jahre und länger durchschritten, wenn sie zur Schicht eilten, um Motorblöcke oder Zylinderköpfe zu gießen. Diese gusseisernen Kraftpakete sind das Herz eines jeden Motors. Es waren kleine, schnurrende Dreizylinder für Opel dabei, aber auch mächtige V12-Aggregate, die großvolumigen Karossen die nötige Leistung und den satten Sound verliehen. Alles vorbei. „Wir haben gekämpft bis zum Schluss, sind jeden Tag zur Arbeit gekommen“, sagt der Franzose Patrick Lattmann, der 38 Jahre bei Halberg Guss gearbeitet hat. „An uns hat es nicht gelegen.“ Bei Dominik Lang waren es 33 Jahre, in denen er sich für die Gießerei krumm gemacht hat. „Ich bin 56 Jahre alt – wo soll ich jetzt noch Arbeit finden?“, fragt er. Zumal die Corona-Epidemie gerade dafür sorgt, dass auch anderswo zahlreiche Jobs gestrichen werden und die Automobilindustrie samt ihren Zulieferern schweren Zeiten entgegengeht. Auch Betriebsratschef Bernd Geier ist geknickt. „Ich habe zwar noch für etwa zwei Monate Arbeit hier, aber dann muss auch ich sehen, wo ich bleibe“, sagt er.

Das ganz große Sterben der Gusswerke Saarbrücken begann Anfang 2018, als die bosnische Autozuliefergruppe Prevent das Unternehmen übernommen hatte. Sie benutzten ihre Neuerwerbung, um sie gegenüber dem VW-Konzern in Stellung zu bringen, mit dem Prevent schon lange über Kreuz lag. Da VW mit seinen Gussaufträgen damals noch stark von Halberg Guss abhängig war, setzte Prevent massive Preiserhöhungen durch. Volkswagen akzeptierte diese Erpresser-Preise am Anfang zähneknirschend, suchte sich aber nach und nach andere Lieferanten. Wochenlang rang die Gewerkschaft IG Metall mit Prevent um den Erhalt des Unternehmens – begleitet von Streiks und gerichtlichen Auseinandersetzungen. Schließlich ließ Prevent Halberg Guss vom Haken. Der neue Käufer war der Sanierer One Square Advisors, der zunächst zusicherte, das Unternehmen zu retten. Der selbsternannte Erlöser stellte in Aussicht, VW wieder zum Einlenken bewegen zu können und auch die anderen wichtigen Kunden, den US-Autobauer General Motors (GM) und den Motorenbauer Deutz, bei der Stange halten zu können. Doch GM sprang schon im Herbst vergangenen Jahres ab. Die Amerikaner hatten sich mit der hessischen Gießerei Fritz Winter heimlich längst einen anderen Lieferanten gesichert. 600 Frauen und Männer erhielten daraufhin ihr Kündigungsschreiben. Zum Schluss war nur noch Deutz übrig, der jetzt ebenfalls keine Lust mehr hatte. Rund 1200 Mitarbeiter waren noch vor einem Jahr in der Gießerei beschäftigt.

„An uns hat es nicht gelegen.“ Die Beschäftigten verlassen am Mittwoch das Werksgelände, nachdem ihnen das endgültige Aus der Gießerei verkündet wurde. Foto: BeckerBredel

Auch für den erfahrenen Insolvenzverwalter Franz Abel, „ist das Hardcore, was hier abgelaufen ist“. Als er im Herbst 2019 gerufen wurde, als nach dem Insolvenzantrag im November das Verfahren eröffnet wurde, konnte er mit Halberg Guss „nur noch ein Unternehmen beerdigen, das andere zuvor schon totgeschlagen hatten“. 2009 hatte Abel als Insolvenzverwalter zusammen mit dem Völklinger Rechtsanwalt Michael Blank schon einmal vor der Belegschaft gestanden. 2011 übergab er das Unternehmen an den niederländischen Finanzinvestor HTP. „Danach hatte Halberg Guss eine gute Zeit“, erinnert er sich. 2015 begann die Dieselaffäre, der Verbrennungsmotor kam in die Kritik und Halberg Guss benötigte frisches Kapital, was niemand mehr bereit war zuzuschießen. Nach einem erneuten Eigentümer-Wechsel zur Firma Südleasing 2017, griff Ende 2018 Prevent zu – von da an ging‘s wirklich bergab.

Auch Jörg Köhlinger, Bezirksleiter Mitte der Gewerkschaft IG Metall, gibt Prevent die Hauptschuld am Niedergang der Gusswerke Saarbrücken. Prevent habe das Unternehmen für „einen neuen Feldzug gegen den Hauptkunden VW instrumentalisiert“. Es sei eine bittere Erkenntnis, „dass der leidenschaftliche Kampf der Beschäftigten in Saarbrücken gegen die Prevent-Politik und für den Erhalt der Arbeitsplätze erfolglos geblieben ist“. Doch es sei damals der richtige Weg gewesen. „Prevent hat die Unternehmensstruktur und die Kundenbeziehungen innerhalb weniger Wochen nachhaltig zerstört“, so Köhlinger. Ähnlich sieht es Marc Speicher, industriepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. „Die räuberische und dreiste Ausschlachtung der Gusswerke durch die Prevent-Gruppe ist die maßgebliche Ursache für die Schließung“, sagt er.