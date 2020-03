Delegiertenversammlung in Saarbrücken : IG Metall fordert Hilfe für Gusswerke-Mitarbeiter

Delegiertenversammlung in Saarbrücken

Die neue alte Spitze der IG Metall in Saarbrücken: Der Erste Bevollmächtige Patrick Selzer (l). und der Zweite Bevollmächtige Thorsten Dellmann. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Fall der ehemaligen Halberg Guss war eines der Hauptthemen auf der Delegiertenversammlung des Saarbrücker Arms der Industriegewerkschaft.

Bei dem Ringen um den Erhalt der Gusswerke Saarbrücken (vormals Halberg Guss) „haben wir einen richtigen und guten Kampf geführt, bei dem wir von allen Seiten solidarisch und großartig unterstützt wurden“. Das betonte der Erste Bevollmächtigte der IG-Metall-Verwaltungsstelle Saarbrücken, Patrick Selzer, anlässlich der Delegiertenversammlung am Samstag in Saarbrücken. Dort wurden er und und der Zweite Bevollmächtigte Thorsten Dellmann mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Schuld an dem Niedergang und dem drohenden Aus der Motorblock-Gießerei mit dem Verlust von 1000 Arbeitsplätzen sei „das Gaunerpack von Prevent“, rief Selzer den Delegierten zu. Außerdem hätten die Hauptkunden die Gusswerke nicht unterstützt, „obwohl dort hochwertige Produkte von einer sehr motivierten Mannschaft gefertigt wurden und immer noch werden“. Das Unternehmen sei tragisches Opfer einer Marktbereinigung.

Die bosnische Firmengruppe Prevent hatte Halberg Guss Anfang 2018 übernommen und das Unternehmen in seine Auseinandersetzungen mit seinem Hauptkunden VW hineingezogen. In Folge dieses Konflikts streikten die Mitarbeiter von Halberg Guss fast 50 Tage, um für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen. Derzeit arbeiten die Gusswerke mit einer Rumpfbelegschaft von 400 Mitarbeitern in der Insolvenz. Bis Ende März muss eine Übernahme-Lösung gefunden werden. Sonst ist das Aus des Saarbrücker Traditionsunternehmens, das vor einem Jahr noch 1200 Mitarbeiter beschäftigte, programmiert.