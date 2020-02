Kosten in der Grundversorgung : Gaspreise im Saarland am höchsten

Gaspreise im Saarland am höchsten

Kosten in der Grundversorgung

Saarbrücken Nirgendwo in Deutschland zahlen Verbraucher für Gas so viel Geld wie im Saarland. Zu diesem Ergebnis kommt das Vergleichsportal Check24.

Demnach belaufen sich in der Region die Kosten für einen Musterhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 20 000 kWh in der Grundversorgung auf 1610 Euro.

Damit liegt das Saarland im bundesweiten Vergleich an der Spitze, gefolgt von Thüringen mit 1597 Euro. In Berlin kommen Verbraucher laut Check24 mit 1388 Euro am günstigsten weg. Stichtag für die Berechnung war Mitte Januar.