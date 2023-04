Interview zum Grünen Stahl, Teil 2 Wer vom neuen Stahl im Saarland profitieren soll

STÖRMER Wir konnten den Saarstahl-Konkurs Ende 2000 mit dem Ergebnis beenden, die Eigenständigkeit der saarländischen Stahlindustrie zu erhalten und die Interessen vor Ort zu wahren. In Dillingen ist auch heute noch der Stahlkonzern ArcelorMittal beteiligt, der größer ist als wir. Wir wollten uns aber eigenständig weiterentwickeln. Das war immer das Ziel, um nicht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von anderen fremdbestimmt zu werden. Dieses Ziel haben wir mit der Einrichtung der Montan-Stiftung-Saar erreicht. Dadurch hat die saarländische Stahlindustrie die Chance, langfristig zu überleben. Das wird für die nächsten 20 Jahre so bleiben. Ich sehe nicht, dass es anders kommen wird. Einer der größten Vorteile der Montan-Stiftung Saar besteht darin, dass das in Völklingen und Dillingen erwirtschaftete Geld im Saarland verbleibt und wieder in die Unternehmen investiert wird. Sie sehen ja gerade jetzt: Mit der Investition der 3,5 Milliarden Euro, den Fördermitteln und der politischen Unterstützung setzen wir erneut ein sehr deutliches und eindeutiges Zeichen in Richtung Zukunft.