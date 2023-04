Stahlbranche im Umbruch Grüner Stahl bringt jungen Menschen eine dauerhafte Lebensperspektive im Saarland

Der Umbau der Stahlindustrie auf die Herstellung von grünem Stahl wird das größte Projekt in der Industrie-Geschichte des Saarlandes seit dem Zweiten Weltkrieg. Es darf nicht scheitern, weil ansonsten der größte Arbeitgeber im Saarland ausgelöscht wird. Und in der Folge spätestens ab 2030 über 40 000 Menschen inklusive Beschäftigten in Zulieferbetrieben bis hin zu Dienstleistern wie Bäcker und Metzger ohne Beschäftigung dastünden. Das darf nicht passieren.