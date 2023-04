Interview mit Stahl-Chefs zu Grünem Stahl 24 000 Jobs weniger im Saarland – „ein Riesenproblem“

Interview | Dillingen/Völklingen · Mit der Umstellung der Produktion auf Grünen Stahl verfolgen Dillinger und Saarstahl ehrgeizige Ziele. Was das größte Industrieprojekt in der Region seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges an Herausforderungen und Chancen mit sich bringt.

11.04.2023, 13:15 Uhr

Stahl soll in Zukunft mit nachhaltig produziert werden. Foto: BeckerBredel

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

In der saarländischen Stahlindustrie steht das wohl größte Projekt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges an. Was erwartet die Saarländerinnen und Saarländer?