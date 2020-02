Guido Anterist von Fortiter, Staatssekretärin Anja Wagner-Scheid und Finanzministger Peter Strobel (CDU) testen die App „Grüner Bon“ in der Bäckerei von Marion Adam (rechts) in Saarbrücken. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken „Digitaler Bon oder gedruckter Bon?“, fragt Marion Adam, Mitinhaberin der Bäckerei und Konditorei Adam in Saarbrücken-Fechingen. „Digital“, antwortet Landesfinanzminister Peter Strobel (CDU) und hält sogleich das Smartphone vor einen Scanner auf der Ladentheke.

Kurz darauf hat Strobel seinen Einkaufsbeleg digital auf dem Handy. Ein Szenario, das künftig beim Einkauf in der Bäckerei normal sein soll, wenn es nach der Saarbrücker Firma Fortiter UG geht. Gemeinsam mit den Partnern K.Saar.Nova GmbH und portvier GmbH hat Fortiter die App „Grüner Bon“ ins Leben gerufen. Mit deren Hilfe sollen elektronische Belege die gedruckten Einkaufsbons langfristig ersetzen. Und zugleich der seit Januar in Deutschland geltenden Bonpflicht umweltfreundlich begegnet werden. Denn mit deren Beginn stieg auch in der Bäckerei und Konditorei Adam der Papierverbrauch stark an. Sei vormals etwa eine Rolle im Monat gebraucht worden, seien es nun etwa eineinhalb pro Tag, schätzt Mitinhaber Dirk Adam.