Diskussion um Wiedereinführung von Nachtzügen : Tressel fordert Einsatz für den Fernverkehr

Saarbrücken Nach Überlegungen der Deutschen Bahn wieder ins Nachtzuggeschäft einzusteigen, hat Saar-Grünen-Chef Markus Tressel „eine neue Fernverkehrsinitiative des Saarlandes mit dem Ziel eines attraktiven Angebots an Tages- und Nachtreisezügen“ gefordert.

Die Bahn hatte ihre rund 40 Jahre alten Schlaf- und Liegewagen 2016 den Österreichischen Bundesbahnen vermacht, weil sie damit Verluste einfuhr. Inzwischen reisen immer mehr Menschen in Mitteleuropa in Nachtzügen: Es gibt Überlegungen, das Angebot weiter auszubauen. Auch die Deutsche Bahn ist daran beteiligt. In welcher Form sie sich engagieren könnte, ist aber noch offen.