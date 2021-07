Marktplatz für neue Geschäftsideen : Gründer vernetzen, Innovation vorantreiben

Tim Vollmer, Leiter des neuen Co:hub66, erklärt Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD, rechts) und Besuchern, was man im FabLab des neuen Zentrums machen kann. Dort stehen zum Beispiel 3D-Drucker zur Verfügung. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Unter dem Motto „Vernetzen, machen, gründen“ ist am Mittwoch das „Co:hub66“ als neuer Ort für Gründer, Kreative und Erfinder, Entwickler und die „traditionelle“, aber innovationsbereite Wirtschaft eröffnet worden.

Besucher konnten Konzept und Räumlichkeiten im Erd- und Untergeschoss des HDI-Gebäudes an der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Brücke bei Rundgängen kennenlernen. Bei der Wortschöpfung steht „Hub“ für „Knotenpunkt“, „66“ nimmt Bezug auf die Postleitzahl des Saarlandes. Und bei „co“ geht es um Kooperation und Vernetzung. „Diese Initiative ist eine Einladung an alle, die eine gute Idee haben“, warb Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) für den neuen „Marktplatz der Chancen“, den das Land in den kommenden zwei Jahren mit einer Million Euro fördert.