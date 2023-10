LuxTek GmbH in Losheim Vision für nachhaltige Kunststoffprodukte überzeugt die Jury

Die männliche Bronzefigur reckt ihren linken Arm kraftvoll nach oben. Fast 50 cm hoch ist die Skulptur und rund sechs Kilogramm schwer. Das gewichtige Exemplar hat kürzlich seinen Platz in Losheim in der Fabrik der LuxTek GmbH gefunden. Firmengründer und Inhaber Tobias Gimmler (42) wurde mit dem „Großen Preis des Mittelstands“ der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet: Sicht- und vorzeigbarer Ausdruck dafür ist die wuchtige Bronzefigur. Sie wurde am Ende an elf Unternehmen aus den sechs deutschen Wettbewerbsregionen als Anerkennung für die unternehmerische Leistung, für Innovationskraft, für Flexibilität, für Nachhaltigkeit, für die Rolle in der Gesellschaft und für die Bedeutung in der Region verliehen. LuxTek wurde für die Region Saarland/Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. „Ohne die Leistung unserer aktuell 44 Mitarbeiter hätten wir das nicht geschafft“, reicht Gimmler die Trophäe weiter. Geld gibt es bei diesem Preis übrigens nicht. Dafür aber viel Renommee.