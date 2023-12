„Best of 2023“ Großer Gehaltscheck – das verdienen Mitarbeiter bei ZF, Bosch und Festo

Wer eine Karriere in der Metall- und Elektroindustrie anstrebt, hat im Saarland eine Auswahl an Unternehmen mit Tarifbindung. So gilt der Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie Saar etwa für einen Großteil der rund 2500 Mitarbeiter bei Festo, der rund 9000 Mitarbeiter beim Autozulieferer ZF und bei Bosch in Homburg, wo rund 3700 Menschen arbeiten. Wir zeigen, was man als Verdienstmöglichkeiten hat, wenn man sich für einen der zahlreichen Industrie-Berufe entscheidet. Es sind Richtwerte, die je nach Vorbildung, Aufgaben und Stellenbeschreibung variieren können.