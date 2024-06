Familienkonzern aus St. Wendel Das sind die aktuellen Expansionspläne beim Warenhaus-Konzern Globus

Während Galeria Karstadt Kaufhof in den vergangenen Jahrzehnten einen steten Niedergang erlebt hat, ging es bei Globus zumindest bei der räumlichen Ausdehnung aufwärts. Wie die Warenhaus-Kette aus dem Saarland künftig expandieren will, da lässt sich der Familienkonzern wie seit Jahren schon recht ungern in die Karten blicken. Doch einige Details gibt es dann doch aus der Zentrale in St. Wendel.