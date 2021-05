St. Wendeler Warenhausgruppe : Globus übernimmt den Real-Standort Dudweiler und startet 2022

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Globus-Gruppe, Matthias Bruch. Foto: Globus

St Wendel/Saarbrücken Die in St. Wendel ansässige Globus-Gruppe übernimmt den Real-Markt in Saarbrücken-Dudweiler. Das bestätigte am Freitag der Geschäftsführende Gesellschafter der Globus-Gruppe, Matthias Bruch, gegenüber unserer Zeitung.

Die Übernahme ist Teil des Strategie-Konzeptes, bundesweit 16 Real-Märkte zu übernehmen und diese mit einem neuen, moderneren Konzept zu versehen. Die Übernahme in Saarbrücken soll Anfang 2022 erfolgen.

Bruch kündigte zugleich an, alle 84 Real-Beschäftigten zu übernehmen und das Personal noch weiter aufzustocken. Denn der neue Globus in Saarbrücken, mit dessen Eröffnung Matthias Bruch im zweiten Halbjahr 2022 rechnet, soll zugleich für ein deutlich ausgeweitetes Frische-Konzept stehen. Man werde in dem Markt mit eigener Metzgerei, eigener Bäckerei und einer neuen Gastronomie antreten.

Gerade die Gastronomie mache an diesem Standort Sinn, denn man wolle als Einzugsbereich auch Kundinnen und Kunden von der nahe gelegenen Saar-Universität gewinnen. An ein vorwiegend junges Publikum soll sich die Bestellform Click and Collect richten sowie die Möglichkeit des Einkaufs mit Scannern. Die Nachbarschaft zur Autobahn biete einen zusätzlichen Anreiz für eine neue Globus-Gastronomie. „Wir bringen einen echten Mehrwert an diesen Standort. Bisher gab es dort keine Gastronomie“, so Bruch.

„Wir kaufen den Standort nicht, sondern gehen als Mieter rein.“ Deshalb liefen noch Gespräche über die Gestaltung des Gebäudes. Sicher sei, dass sich die Gesamt-Verkaufsfläche nicht erhöht. Neben einer umfangreichen Fassaden-Modernisierung werde auch die Parkraum-Fläche erneuert. „Es gibt einen gewissen Investitionsstau. Wir werden ziemlich umfassend investieren“, so Bruch. Genauere Zahlen hierzu könne er wegen der laufenden Gespräche noch nicht nennen.

Der neue Globus-Standort werde eine Art Markthallen-Konzept bekommen mit starkem Schwerpunkt auf Frische und noch mehr regionalen Produkten. „Obst-, Gemüse- und auch alle Frischetheken bekommen im Globus-Markt Dudweiler einen neuen Stellenwert.“ Hier lasse man den jeweils lokal Verantwortlichen vor Ort viele Freiheiten, das optimale Sortiment zu gestalten. Der neue Globus in Saarbrücken sowie der in Bau befindliche Standort in Neunkirchen sollen sich zudem von den übrigen Globus-Märkten durch eine besonders starke Spezialisierung auf Lebensmittel unterscheiden. „So wird etwa die Obst und Gemüseabteilung doppelt so groß sein wie an anderen Standorten, auch die Bereiche Käse und Fisch werden deutlich aufgewertet.“