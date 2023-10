Digital-Chef geht Globus verliert Geschäftsführer

Viele Unternehmen setzen seit Jahren zunehmend auf den Verkauf ihrer Waren und Dienstleistungen übers Internet. Der Markt hier boomt. Um in diesem Bereich mit der Konkurrenz Schritt zu halten, ist auch Globus in St. Wendel in dieser Sparte aktiv. Allerdings bislang mit mäßigem Erfolg. Das berichten Experten der Einzelhandelsbranche.