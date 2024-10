Zum Kaufverhalten Globus will Daten seiner Kunden an Lieferanten verkaufen

Neues Geschäftsmodell bei Globus in St. Wendel: Demnach will die Warenhaus-Kette künftig Daten aus dem Unternehmen an Lieferanten verkaufen. Dabei werde der Familienkonzern auf das zurückgreifen, was Kunden über verschiedene Bonusprogramme beim Einkauf über sich und ihren Konsum preisgeben.