Nach erneuter Real-Insolvenz Übernahme von weiteren Real-Märkten durch Globus – warum das unwahrscheinlich ist

Nach wie vor ist die Zukunft des schwer angeschlagenen Warenhauskonzerns Real in der Schwebe. Damit bangen an die 5 000 Menschen um ihren Job. Denn zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit meldete das Unternehmen Insolvenz an. Mit in diesem Sog befinden sich die beiden letzten Häuser im Saarland: in Bexbach und Saarlouis mit zusammen 150 Beschäftigten.