Vielerorts ausverkauft : Fleischkäsweck-Kostüm ist bei Globus der Renner an Fastnacht

Das Fleischkäsweck-Kostüm von Globus. Foto: Julia Franz/SZ

St. Wendel Der Fantasie sind an Fastnacht keine Grenzen gesetzt, was die Kostüme betrifft. Globus aus St. Wendel verzeichnet im Saarland und den angrenzenden Regionen nun einen Run auf ein besonders verrücktes Outfit.

Als Clown oder Prinzessin, als Matrose oder Sträfling zum Maskenball – diese Verkleidungen stehen seit je her hoch im Kurs. Doch wer Blicke auf sich ziehen will, der muss sich schon was einfallen lassen. Darüber machten sich auch die Verantwortlichen bei Globus Gedanken – nicht nur im Saarland.

Globus verzeichnet Run auf Fleischkäsweck-Kostüm

Ein Bestseller der Imbissbude kam ihnen da in den Sinn. Fleischliche Gelüste, die den Fastnachter in Topform bringen. Mit diversen Rundungen. Getreu dem Motto: heiß und fettig. Was Globus derzeit anbietet, ist ein „Globus ‚Original‘ Fleischkäskostum“.

Doch wer sich so noch in Schale werfen will, sollte sich beeilen. Denn das modische Karnevalsaccessoire ist mittlerweile rar gesät. In etlichen Häusern ist es bereits ausverkauft. Wer also als wandelnder Fleischkäsweck für Furore sorgen will, muss sich sputen.

Fastnacht als Fleischkäsweck? Foto: Globus

Verkleidung dem Original vom Grill nachempfunden

Kein Scherz: Die Polyestervariante der Leibspeise vieler Saarländer kommt nun wie auf den Leib geschneidert daher. „Ursprünglich war das fürs Frühjahr 2021 geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde der Verkauf auf dieses Jahr verschoben“, berichtet Sven Möller. Er ist bei Globus fürs Sortiment verantwortlich.

Und kaum ist die voluminöse Tracht auf dem Markt, ist sie vielerorts auch schon wieder weg, heißt es dazu auf SZ-Anfrage aus der Pressestelle. Prinzipiell war das gute Teil in allen Globus-Filialen bundesweit zu haben.

Fastnacht-Kostüm vielerorts schon ausverkauft

Aber beim Verkauf machte sich offensichtlich die regionale Verbundenheit mit dem echten Fleischkäsweck bemerkbar. Denn: „In St. Wendel, Dutenhofen, Ludwigshafen, Grünstadt, Kaiserslautern und Neunkirchen ist es bereits ausverkauft“, lässt Möller wissen. Der südwestdeutsche Raum als Heimat des Brötchens mit der gehörig mächtigen Wurstscheibe.

Die Idee, das Kultprodukt als Kostüm auf den Markt zu bringen, soll in Zusammenarbeit verschiedener Globus-Abteilungen entstanden sein. Daran seien Vertrieb, Marketing und Einkauf beteiligt gewesen, informiert der Sortimentsfachmann.

Preislicher Unterschied zum Original

Während die St. Wendeler Warenhauskette beim Original mit einem bis zur Jahresmitte versicherten Festpreis von einem Euro wirbt, muss ein Karnevalist beim Kostüm denn doch tiefer in die Tasche greifen – sofern er überhaupt noch eins ergattert. Das gute Stück zum Überstreifen kostet knapp 30 Euro.